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Doktorlar gözlerine inanamadı! 12 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanlar şoke etti! Tam 54 adet mıknatıslı...

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Giriş: 10.02.2021 10:54
İngiltere'de bir çocuk tehlikeli bir deney yapmak isterken ölümden döndü. 12 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanları gören doktorlar neye uğradıklarını şaşırdı. Bakın midesinden neler çıkarıldı!

İngiltere'de bir çocuk tehlikeli bir deney yapmak isterken ölümden döndü. 12 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanları gören doktorlar neye uğradıklarını şaşırdı. Bakın midesinden neler çıkarıldı!

Doktorlar gözlerine inanamadı! 12 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanlar şoke etti! Tam 54 adet mıknatıslı... DOKTORLAR GÖZLERİNE İNANAMADI! 12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN MİDESİNDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ! TAM 54 ADET MIKNATISLI...

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