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Doktorlar gözlerine inanamadı! 12 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanlar şoke etti! Tam 54 adet mıknatıslı...

İngiltere'de bir çocuk tehlikeli bir deney yapmak isterken ölümden döndü. 12 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanları gören doktorlar neye uğradıklarını şaşırdı. Bakın midesinden neler çıkarıldı!

A Haber
Giriş Tarihi: 10.02.2021 09:25 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 09:34
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Doktorlar gözlerine inanamadı! 12 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanlar şoke etti! Tam 54 adet mıknatıslı...

İngiltere'de yaşayan bir çocuk tehlikeli bir deney yapmak istedi soluğu hastanede aldı.

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Doktorlar gözlerine inanamadı! 12 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanlar şoke etti! Tam 54 adet mıknatıslı...

12 yaşındaki çocuk midesindeki mıknatısların vücudunun dışındaki metalleri tutup tutmayacağını merak etti. Tam 54 tane mıknatıslı bilyeyi yuttu ancak işler istediği gibi gitmedi.

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Doktorlar gözlerine inanamadı! 12 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanlar şoke etti! Tam 54 adet mıknatıslı...

Fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Operasyon 4 saat sürdü.

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Doktorlar gözlerine inanamadı! 12 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanlar şoke etti! Tam 54 adet mıknatıslı...

Doktorlar böyle bir durumla ilk defa karşılaştıklarını söyleyerek küçük çocuğun ölümden döndüğünü anlattı.

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Doktorlar gözlerine inanamadı! 12 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanlar şoke etti! Tam 54 adet mıknatıslı...

Çin'de tıp dünyasını şaşırtan bir olay yaşandı. Çinli uzmanlar, Yunnan eyaletinde yaşayan 5 yaşındaki Xiao Tao adlı çocuk nefes darlığı ve boğaz kaşıntısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.