Doktorlar gözlerine inanamadı! 12 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanlar şoke etti! Tam 54 adet mıknatıslı...

İngiltere'de bir çocuk tehlikeli bir deney yapmak isterken ölümden döndü. 12 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanları gören doktorlar neye uğradıklarını şaşırdı. Bakın midesinden neler çıkarıldı!