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12 Şubat 2021, Cuma
Haberler Galeri Doktorlar gözlerine inanamadı! 12 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanlar şoke etti! Tam 54 adet mıknatıslı...
Doktorlar gözlerine inanamadı! 12 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanlar şoke etti! Tam 54 adet mıknatıslı...
İngiltere'de bir çocuk tehlikeli bir deney yapmak isterken ölümden döndü. 12 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanları gören doktorlar neye uğradıklarını şaşırdı. Bakın midesinden neler çıkarıldı!
Giriş Tarihi: 10.02.2021 09:25 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 09:34