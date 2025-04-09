09 Nisan 2025, Çarşamba
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Doğum yardımı başvuruları başladı! Annenin hesabına 60 ay ödeme
2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle birlikte doğum yardımı destekleri artırılmıştı. Başvurular bugün itibariyle başladı. İlk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için aylık bin 500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin TL ödeme yapılacak. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. İşte ayrıntılar…