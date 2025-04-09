09 Nisan 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Doğum yardımı başvuruları başladı! Annenin hesabına 60 ay ödeme
Doğum yardımı başvuruları başladı! Annenin hesabına 60 ay ödeme

Doğum yardımı başvuruları başladı! Annenin hesabına 60 ay ödeme

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.04.2025 10:50
2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle birlikte doğum yardımı destekleri artırılmıştı. Başvurular bugün itibariyle başladı. İlk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için aylık bin 500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin TL ödeme yapılacak. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. İşte ayrıntılar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Doğum yardımı başvuruları başladı! Annenin hesabına 60 ay ödeme
Dev ağaç aracın üzerine düştü
Dev ağaç aracın üzerine düştü
Doğum yardımı başvuruları başladı!
Doğum yardımı başvuruları başladı!
Nesli tükenen Ulukurt geri döndü!
Nesli tükenen Ulukurt geri döndü!
Manevi dedesi öz babası çıktı!
Manevi dedesi öz babası çıktı!
İstanbul’da trafik ne durumda?
İstanbul’da trafik ne durumda?
Gümüşhane’de 4,2 büyüklüğünde deprem
Gümüşhane’de 4,2 büyüklüğünde deprem
Maltepe’deki huzurevinde yangın paniği!
Maltepe’deki huzurevinde yangın paniği!
Hatay’da çocuğun koluna inşaat demiri saplandı
Hatay'da çocuğun koluna inşaat demiri saplandı
Galata Kulesi’nde Polis Teşkilatı’nın 180. yılına özel sinevizyon gösterimi
Galata Kulesi'nde Polis Teşkilatı'nın 180. yılına özel sinevizyon gösterimi
Diyarbakır’da 13 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı
Diyarbakır'da 13 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı
Elazığ’da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada
Elazığ’da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada
İş yerini kurşunlayıp 10 milyon TL haraç isteyen şüpheliler tutuklandı!
İş yerini kurşunlayıp 10 milyon TL haraç isteyen şüpheliler tutuklandı!
Daha Fazla Video Göster