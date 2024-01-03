Doğum günü mumunu söndürürken ağzını yakıyordu

Bu iç ısıtan görüntülerin adresi Çin. Küçük bir çocuk doğum günü mumunu söndürmeye çalışırken neredeyse ağzını yakıyordu. Yanan muma dudaklarıyla dokunan küçük çocuk şaşkınlığa uğradı. Ailesinin yardımıyla daha sonra mumunu üflemeyi başardı.

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