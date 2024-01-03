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Doğum günü mumunu söndürürken ağzını yakıyordu

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.01.2024 20:42
Bu iç ısıtan görüntülerin adresi Çin. Küçük bir çocuk doğum günü mumunu söndürmeye çalışırken neredeyse ağzını yakıyordu. Yanan muma dudaklarıyla dokunan küçük çocuk şaşkınlığa uğradı. Ailesinin yardımıyla daha sonra mumunu üflemeyi başardı.
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