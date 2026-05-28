Doğu Karadeniz’in tescilli lezzeti: Bayram sofralarının vazgeçilmezi Laz böreği tatlandırıyor

Karadeniz mutfağının asırlık ve tescilli lezzeti olan Laz böreği, yaklaşan bayram öncesi hummalı bir hazırlıkla sofralardaki yerini almaya başladı. Görünüşü börek, tadı ise damak çatlatan bir tatlı olan bu eşsiz lezzet, Trabzonlu kadınların el emeği ve göz nuruyla tek tek açılan incecik yufkalarla hazırlanıyor. A Haber muhabiri Selman Kutlu, Karadeniz’in cefakar kadınlarının ellerinde hayat bulan bu coğrafi işaretli tatlının yapılış serüvenini ve lezzet sırlarını yerinde inceledi.