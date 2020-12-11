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Doğalgaz zehirlenmeleri nasıl olur? Kombilerin baca bağlantısı nasıl olmalı? İşte sağlıklı doğalgaz kullanımının püf noktaları

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Giriş: 11.12.2020 14:15
Güncelleme:11.12.2020 14:20
Özellikle kış aylarında doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmeleri sıklıkla yaşanmakta. Tesisatta yapılan hatalar zehirlenmelerin başlıca sebeplerinden. Peki doğalgaz kullanımında nelere dikkat etmeliyiz? Eve sızan doğalgazın kokusunu alabilir miyiz? Alırsak neler yapmalıyız?  İşte sağlıklı doğalgaz kullanımının püf noktaları...

Özellikle kış aylarında doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmeleri sıklıkla yaşanmakta. Tesisatta yapılan hatalar zehirlenmelerin başlıca sebeplerinden. Peki doğalgaz kullanımında nelere dikkat etmeliyiz? Eve sızan doğalgazın kokusunu alabilir miyiz? Alırsak neler yapmalıyız? İşte sağlıklı doğalgaz kullanımının püf noktaları...

Uzmanlar kombi bacalarında kullanılan yanlış malzemeleri, zehirlenmelerin en büyük nedeni olarak görüyor.

İKİ TANE KOMBİ VAR BİRİ ONAY ALMIŞ DİĞER ALMAMIŞ PEKİ BUNU SEBEBİ NE?

-Bu gördüğünüz esnek baca bağlantısı güvenli olmamakla birlikte zamanla bağlantı yerlerinden yıpranma gibi şeylerden dolayı karbonmonoksitin ortama dolmasını sağlıyor ve hiçbir şekilde güvenli değil zehirlenmelerin yüzde 99'u bu cihazlardan kaynaklanıyor.

PEKİ SAĞLIKLI BACA BAĞLANTISI NASIL OLMALI ?

-Hermetik cihaz diye tabir ettiğimiz cihazların rijit baca bağlantıları orijinal kendi baca bağlantısı ile beraber yanma havasını dış ortamdan alıp atık gazı yine dış ortama aktarıyor ve herhangi bir uygunsuzlukta cihaz basınç sensörleri ile kendini kapatıyor ve zehirlenmelerin önüne geçiyor.

Doğalgaz tesisatında kullanılan yanlış malzemeler sızıntıya, sızıntıda zehirlenme ve patlamalara neden oluyor, peki evin içine dolan doğalgazı anlayabilir miyiz? Bunu anlarsak nasıl anlarız?

-Doğalgaz kokusuzdur içine doğalgaz istasyonlarında koku maddesi katılarak hissedilmesi sağlanır bu koku maddesi sarımsak veya çürük yumurta benzeri bir kokudur.

PEKİ BU KOKULARI HİSSETTİĞİMİZDE NE YAPMALIYIZ?

-Sizin yapmanız gereken ortamı havalandırmak camları açmak vanaları kapatmak elektrikli hiçbir şeye müdahale etmemeniz çakmak kibrit gibi açık alev kaynaklarını kullanmanız gerekiyor

Uzmanlar, evlerde bulunan menfezlerin kapatılmaması gerektiğini söylüyor.

-Ayrıca havalandırma kanalları kapatılıyor, bacalı cihazlar yanması için gerekli olan havayı ortamdan alıyor bu kanallar kapatılırsa cihaz atık gazı ortama veriyor. Bu da zehirlenmeye sebep oluyor.

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