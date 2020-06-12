12 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Diyarbakır'da virüs tedbirleri kapsamında üçüncü cuma namazı heyecanı yaşandı |Video

Diyarbakır'da virüs tedbirleri kapsamında üçüncü cuma namazı heyecanı yaşandı |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.06.2020 12:42
Güncelleme:12.06.2020 12:47
Diyarbakır Ulu Camii'de koronavirüsü tedbirler kapsamında üçüncü kez cuma namazı heyecanı yaşandı. Vatandaşlar namazlarını kılabilmek için Ulu Camii avlusunda toplandı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz canlı yayında aktardı.

Diyarbakır Ulu Camii'de koronavirüsü tedbirler kapsamında üçüncü kez cuma namazı heyecanı yaşandı. Vatandaşlar namazlarını kılabilmek için Ulu Camii avlusunda toplandı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz canlı yayında aktardı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Virüs tedbirleri kapsamında üçüncü cuma namazı heyecanı
Virüs tedbirleri kapsamında üçüncü cuma namazı heyecanı
Ankara'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
Ankara'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
Ambulans çalan şüpheli: Gezmek için çaldım
Ambulans çalan şüpheli: Gezmek için çaldım
Ankara'da sel ölüm getirdi! Annesi 'gitme' dedi hayatını kaybetti
Ankara'da sel ölüm getirdi! Annesi 'gitme' dedi hayatını kaybetti
İstanbul'da 6 ilçede eş zamanlı operasyon
İstanbul'da 6 ilçede eş zamanlı operasyon
Kaçakçılara darbe! 2 buçuk milyon...
Kaçakçılara darbe! 2 buçuk milyon...
Gece gündüze döndü! O anlar kamerada
Gece gündüze döndü! O anlar kamerada
Yoldan çıkan otomobil metro raylarına uçtu
Yoldan çıkan otomobil metro raylarına uçtu
Başkent Ankara sağanak yağmura teslim oldu
Başkent Ankara sağanak yağmura teslim oldu
Dünyanın konuştuğu olayı A Haber'e anlattı
Dünyanın konuştuğu olayı A Haber'e anlattı
Gaz kuyusu yandı! Binlerce kişi...
Gaz kuyusu yandı! Binlerce kişi...
Patenli gençler tehlike saçtı
Patenli gençler tehlike saçtı
Daha Fazla Video Göster