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Diyarbakır'da virüs tedbirleri kapsamında üçüncü cuma namazı heyecanı yaşandı |Video
Diyarbakır Ulu Camii'de koronavirüsü tedbirler kapsamında üçüncü kez cuma namazı heyecanı yaşandı. Vatandaşlar namazlarını kılabilmek için Ulu Camii avlusunda toplandı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz canlı yayında aktardı.
Diyarbakır Ulu Camii'de koronavirüsü tedbirler kapsamında üçüncü kez cuma namazı heyecanı yaşandı. Vatandaşlar namazlarını kılabilmek için Ulu Camii avlusunda toplandı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz canlı yayında aktardı.