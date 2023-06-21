21 Haziran 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Diyarbakır'da korkunç cinayetler kamerada: 2 ölü
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde mahalle bekçisi M.K. iddiaya göre miras kalan arazi meselesi nedeniyle husumetli olduğu ve market içerisinde tartıştığı mahalle bekçisi Kadri Kan ve İl Emniyet Müdürlüğü'nde Teknisyen Yardımcısı olarak çalışan Hayri Kan kardeşlere belinden çıkardığı tabanca ile ateş etti. Kadri ve Hayri Kan kardeşler olay yerinde hayatını kaybederken, teslim olan M.K. gözaltına alındı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.