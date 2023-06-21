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Diyarbakır'da korkunç cinayetler kamerada: 2 ölü

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Giriş: 21.06.2023 15:37
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde mahalle bekçisi M.K. iddiaya göre miras kalan arazi meselesi nedeniyle husumetli olduğu ve market içerisinde tartıştığı mahalle bekçisi Kadri Kan ve İl Emniyet Müdürlüğü'nde Teknisyen Yardımcısı olarak çalışan Hayri Kan kardeşlere belinden çıkardığı tabanca ile ateş etti. Kadri ve Hayri Kan kardeşler olay yerinde hayatını kaybederken, teslim olan M.K. gözaltına alındı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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