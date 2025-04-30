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Diyarbakır’da göletteki balık ölümlerine inceleme!

Diyarbakır'da göletteki balık ölümlerine inceleme!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.04.2025 18:14
İlçenin kırsal Çınarköy Mahallesi'ndeki hayvan sulama göletinde yaşanan balık ölümleri üzerine mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) Timi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri gölette inceleme yaptı. Sudan alınan balık numuneleri Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsüne, su numunesi de Diyarbakır Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi.
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Diyarbakır’da göletteki balık ölümlerine inceleme!
Diyarbakır’da göletteki balık ölümlerine inceleme!
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