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30.10.2019

Diyarbakır'da eşinin benzin dökerek yaktığı kadından acı haber

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde eşinin benzin dökerek ateşe verdiği 30 yaşındaki Güllü Yılmaz 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Eşinin benzinle yaktığı kadın, 12 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 17 Ekim günü yaşanan kadına şiddet haberinin ardından acı haber geldi.

Can yılmaz, aile içinde yaşanan tartışma sonrası eline aldığı bidondaki benzini eşi ve kızının üzerine döküp çakmağı ateşlemişti.

Alevler içinde kalan 30 yaşındaki Güllü Yılmaz, ikinci kattaki pencereden kendini boşluğa bırakmıştı.

Acı haber 12 gün sonra geldi ve hastanede tedavi altına alınan Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda vücudunda yanıklar oluşan kızları Zeynep Yılmaz ise taburcu edildi. Gözaltındaki Can Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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