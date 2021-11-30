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Diyarbakır’da balkon korkuluklarına çıkıp, kürekle oynadı; Demirlerden babası aldı

DHA
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Giriş: 30.11.2021 11:13
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, 4'üncü kattaki evlerinin balkonunda korkuluklara çıkarak, elindeki plastik kürekle oynayan kız çocuğu, haber verilen babası tarafından demirlerden alındı. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ergani'nin Yenişehir Caddesi'nde bulunan apartmanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Oturdukları evin balkonundaki korkuluklara çıkarak, elindeki plastik kürekle oynayan kız çocuğunu görenler, düşme ihtimaline karşı hemen aşağıda çember oluşturarak bekledi. Bu sırada bir kişi de apartmana girerek, durumu evdekilere bildirdi. Kız çocuğu, hemen balkona koşan babası tarafından korkuluklardan alındı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

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