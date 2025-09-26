Diyarbakır surlarına Bahçeli’nin posterleri asıldı

Diyarbakır surları Devlet Bahçeli’nin posterleri ile donatıldı. Dağkapı Meydanı’nda bulunan Dağkapı surlarına asılan dev afişlerde vatandaşlar Gaziantep'teki programlara davet edildi. Afişte, ''Asırlık birlik sonsuz kardeşlik. Terörsüz Türkiye için milli birlik ve dayanışma buluşmaları. Gaziantep, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Malatya, Mardin, Şanlıurfa'' ifadelerine yer verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN