26 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Diyarbakır surlarına Bahçeli’nin posterleri asıldı
Diyarbakır surlarına Bahçeli’nin posterleri asıldı

Diyarbakır surlarına Bahçeli’nin posterleri asıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.09.2025 17:12
Diyarbakır surları Devlet Bahçeli’nin posterleri ile donatıldı. Dağkapı Meydanı’nda bulunan Dağkapı surlarına asılan dev afişlerde vatandaşlar Gaziantep'teki programlara davet edildi. Afişte, ''Asırlık birlik sonsuz kardeşlik. Terörsüz Türkiye için milli birlik ve dayanışma buluşmaları. Gaziantep, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Malatya, Mardin, Şanlıurfa'' ifadelerine yer verildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Diyarbakır surlarına Bahçeli’nin posterleri asıldı
Kapısı açık hareket eden minibüsten öğrenci böyle düştü
Kapısı açık hareket eden minibüsten öğrenci böyle düştü
Zonguldak-Ereğli karayolunda tır devrildi
Zonguldak-Ereğli karayolunda tır devrildi
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi!
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi!
İtfaiyeci çift birlikte alevlerle savaşıyor
İtfaiyeci çift birlikte alevlerle savaşıyor
Marmara Denizinde kuvvetli rüzgar etkili oluyor
Marmara Denizinde kuvvetli rüzgar etkili oluyor
İstanbul’da Kültür Yolu Festivali başlıyor!
İstanbul'da Kültür Yolu Festivali başlıyor!
Diyarbakır surlarına Bahçeli’nin posterleri asıldı
Diyarbakır surlarına Bahçeli’nin posterleri asıldı
Ordu’da hasta nakil araç devrildi: 1 yaralı
Ordu’da hasta nakil araç devrildi: 1 yaralı
Kayıp olan yaşlı adam sağ olarak bulundu
Kayıp olan yaşlı adam sağ olarak bulundu
Trafikte servis şoföründen sürücüye tehdit!
Trafikte servis şoföründen sürücüye tehdit!
İstanbul’da yağmur etkili oldu
İstanbul'da yağmur etkili oldu
Annesiyle birlikte genç adamı bıçakladı!
Annesiyle birlikte genç adamı bıçakladı!
Daha Fazla Video Göster