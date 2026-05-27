Diyarbakır kurban pazarlarında bayram hareketliliği: Kesimhanelerde yoğun mesai

Mübarek Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da kurban kesim alanlarında büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde bayram namazını kılıp bayramlaştıktan sonra, kurban ibadetlerini yerine getirmek üzere hayvan pazarlarına ve kesim noktalarına akın etti. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, Diyarbakır Hayvan Pazarı’ndaki son durumu ve vatandaşların yoğun mesaisini yerinde takip etti.