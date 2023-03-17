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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Mısır'da temaslarda bulunacak

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Giriş: 17.03.2023 13:30
Güncelleme:17.03.2023 13:31
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'nin davetine icabetle 18 Mart'ta Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
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