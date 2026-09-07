Modern tedavilerle insan ömrü uzadı: 150 yıl yaşamak mümkün mü?

İnsanlık son iki yüzyılda yaşam süresi açısından büyük bir dönüşüm yaşadı. Salgın hastalıklarla mücadeleden antibiyotiklere, aşılardan organ nakillerine kadar birçok gelişme insan ömrünün uzamasında etkili oldu. Türkiye'de doğuştan beklenen yaşam süresi 78,5 yıla yükselirken, bilim dünyasında 120 hatta 150 yıl yaşama ihtimali de tartışılıyor. Peki insan ömrünün sınırı kaç yıl? A Haber Özel Dosya programında mercek altına alındı. Editör Meryem Ramazanova'nın hazırlayıp sunduğu "Özel Dosya" programında Sosyolog-Tarihçi İsmail Öz, Bilim İnsanı Prof. Dr. Oytun Erbaş ve Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, insanın yaşam süresini etkileyen faktörleri, yaşam süresinin uzatılmasına yönelik bilimsel çalışmaları ve bu gelişmelerin yansımalarını ele alarak değerlendirmelerde bulundu.