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Kaşif Kozinoğlu dosyası yeniden açıldı: Kayıp mektup ve cezaevi kayıtları inceleniyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kaşif Kozinoğlu dosyası yeniden açıldı: Kayıp mektup ve cezaevi kayıtları inceleniyor

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirlenen 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmanın takipçisi olacaklarını açıkladı. Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili iddialar, cezaevi kayıtları ve geçmişte gündeme gelen kayıp mektup tartışması yeniden mercek altına alındı. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, soruşturmayla gündeme gelen soru işaretlerini A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

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