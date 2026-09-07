Ebabil Takımı, Türkiye'yi uluslararası yarışmada temsil edecek

TEKNOFEST 2026'da dron yarışmasında Türkiye birincisi olan Ebabil Takımı, 8 Eylül'de başlayacak uluslararası dron yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek. Malatya'daki Ebabil Takımı'nın yarışma öncesi hazırlıkları ve geliştirdiği dronlar A Haber ekibi tarafından görüntülendi. A Haber muhabiri Mehmet Türel ve kameraman Turgut Yaman, Malatya'da Ebabil Takımı'nı ziyaret etti. Ekip, takımın hazırlıklarını ve geliştirdiği dronları görüntüleyerek takım üyelerinden yarışma öncesindeki hazırlıkları ve geleceğe ilişkin planları hakkında bilgi aldı.