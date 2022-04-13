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Direğe asılı bayrağı indirmişlerdi! Polis eve gidince gerçek ortaya çıktı

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Giriş: 13.04.2022 14:43
Son dakika haberine göre: Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir kurumun önündeki direğe asılı Türk bayrağını izinsiz alıp giden 16 yaşındaki M.T.’nin evine giden polis, bayrağı, yıkanıp kuruması için asılmış buldu.
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