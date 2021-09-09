Dinlenme tesisinin sahibi ile oğlunu dövdüler

Türk Metal Sendikası üyesi bir grup, mola için durdukları Denizli'nin Bozkurt ilçesindeki dinlenme tesisinde bir arkadaşlarının ayağının mazgala sıkışması üzerine tartıştıkları tesis sahibinin oğlu Burak Konak'a saldırıp, darbetti. Oğlunu kurtarmak için kavgayı ayırmak isteyen Birol Konak da aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle yaralandı.