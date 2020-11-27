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Dilencinin üstünden çıkanlar şoke etti! Binlerce lira ve...

İHA
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Giriş: 27.11.2020 09:30
Güncelleme:27.11.2020 09:43
Son dakika haberi... İstanbul'da zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üstünden çıkanlar görenleri hayrete düşürdü. O anlar kameralara yansırken bakın dilencinin üstünden ne kadar para çıktı?

Son dakika haberi... İstanbul'da zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üstünden çıkanlar görenleri hayrete düşürdü. O anlar kameralara yansırken bakın dilencinin üstünden ne kadar para çıktı?

Son dakika: İstanbulda dilencinin üstünden çıkanlar şoke etti! O anlar kameraya yansıdı SON DAKİKA: İSTANBUL'DA DİLENCİNİN ÜSTÜNDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ! O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Dilencinin üstünden çıkanlar şoke etti!
Dilencinin üstünden çıkanlar şoke etti!
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