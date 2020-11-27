Dilencinin üstünden çıkanlar şoke etti! Binlerce lira ve...

Son dakika haberi... İstanbul'da zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üstünden çıkanlar görenleri hayrete düşürdü. O anlar kameralara yansırken bakın dilencinin üstünden ne kadar para çıktı?

Son dakika haberi... İstanbul'da zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üstünden çıkanlar görenleri hayrete düşürdü. O anlar kameralara yansırken bakın dilencinin üstünden ne kadar para çıktı?