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Dilencinin üstünden çıkanlar şoke etti! Binlerce lira ve...
Son dakika haberi... İstanbul'da zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üstünden çıkanlar görenleri hayrete düşürdü. O anlar kameralara yansırken bakın dilencinin üstünden ne kadar para çıktı?
Son dakika haberi... İstanbul'da zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üstünden çıkanlar görenleri hayrete düşürdü. O anlar kameralara yansırken bakın dilencinin üstünden ne kadar para çıktı?