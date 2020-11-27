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Haberler Galeri Son dakika: İstanbul'da dilencinin üstünden çıkanlar şoke etti! O anlar kameraya yansıdı

Son dakika: İstanbul'da dilencinin üstünden çıkanlar şoke etti! O anlar kameraya yansıdı

Son dakika haberi... İstanbul'da zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üstünden çıkanlar görenleri hayrete düşürdü. O anlar kameralara yansırken bakın dilencinin üstünden ne kadar para çıktı?

İHA
Giriş Tarihi: 27.11.2020 09:38 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 09:43
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Son dakika: İstanbul'da dilencinin üstünden çıkanlar şoke etti! O anlar kameraya yansıdı

Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler Gökalp Mahallesi'nde dilenerek para toplayan bir şahsı yakalayarak Merkezefendi Zabıta Karakoluna götürdü.

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Son dakika: İstanbul'da dilencinin üstünden çıkanlar şoke etti! O anlar kameraya yansıdı

Şahsın üzerinde yapılan üst aramasında 125 Euro, 300 Dolar, 3 bin 345 Türk lirası ve araba anahtarı bulundu.

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Son dakika: İstanbul'da dilencinin üstünden çıkanlar şoke etti! O anlar kameraya yansıdı

Üzerinden çıkan paralar ise kamuya geçirilmek üzere muhafaza altına alındı.

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Son dakika: İstanbul'da dilencinin üstünden çıkanlar şoke etti! O anlar kameraya yansıdı

Dilencilik yapan şahsa kabahatler kanununa göre yasal işlem yapıldı.

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Son dakika: İstanbul'da dilencinin üstünden çıkanlar şoke etti! O anlar kameraya yansıdı

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