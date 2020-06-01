Dilek hemşireyi kaybettik! Acı haberi Sağlık Bakanı Koca duyurdu

Doğum iznindeyken koronavirüse yakalanan ve tedaviye alınan hemşire Dilek Akçabelen (30) uzun süredir verdiği mücadeleyi kaybetti. Dilek hemşirenin acı haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan acı haberi duyurdu. 11 Nisan tarihinde koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan Hemşire Dilek Akçabelen yaşam savaşını kaybetti ve hayata gözlerini yumdu.

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: DİLEK HEMŞİRE ARAMIZDAN AYRILDI. Hastalığa, izinli olduğu günlerde yakalanmış, 11 Nisanda hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir mücadele verdi. Maalesef, COVID-19'a yenildi. Keşke yeni doğan oğlunu daha çok zamanlar görebilseydi. Allah rahmet etsin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum.