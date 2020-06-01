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Dilek hemşireyi kaybettik! Acı haberi Sağlık Bakanı Koca duyurdu

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Giriş: 01.06.2020 16:20
Güncelleme:01.06.2020 16:53
Doğum iznindeyken koronavirüse yakalanan ve tedaviye alınan hemşire Dilek Akçabelen (30) uzun süredir verdiği mücadeleyi kaybetti. Dilek hemşirenin acı haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından duyurdu.

, Twitter'dan acı haberi duyurdu. 11 Nisan tarihinde koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan Hemşire Dilek Akçabelen yaşam savaşını kaybetti ve hayata gözlerini yumdu.

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: DİLEK HEMŞİRE ARAMIZDAN AYRILDI. Hastalığa, izinli olduğu günlerde yakalanmış, 11 Nisanda hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir mücadele verdi. Maalesef, COVID-19'a yenildi. Keşke yeni doğan oğlunu daha çok zamanlar görebilseydi. Allah rahmet etsin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum.

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