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Dilara Gül'ün hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

DHA
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Giriş: 12.07.2022 18:51
işli Halaskargazi Mahallesi Halaskargazi Caddesi üzerinde yaşanan olayda, H.A. isimli sürücü 34 PR 0653 plakalı aracıyla seyir halindeyken scooter kullanan Dilara Gül’e (23) çarpmış, olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kadın hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri ise sürücü H.A.’yı gözaltına alarak polis merkezine götürmüştü. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından H.A., “taksirle öldürme” suçundan adliyeye sevk edildi. Sürücü H.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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