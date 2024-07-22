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Dilan Polat tahliye edilecek mi? Flaş gelişme…

Dilan Polat tahliye edilecek mi? Flaş gelişme…

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.07.2024 11:19
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın davasıyla ilgili 908 sayfalık MASAK raporu düzenlendi. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ son gelişmeleri aktardı.
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