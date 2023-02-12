Dilan Polat Taha Duymaz'la ile ilgili son bilgiyi paylaştı | Video İzle

Kısıtlı malzemelerle yaptığı yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz 10 ili vuran deprem felaketinde enkaz altında kaldı. Kardeşleriyle birlikte enkaz altında olan Duymaz'dan gelecek güzel bir haber beklenirken ablasından yeni açıklama geldi. Enkazın önünden paylaşım yapan Semiha Duymaz çalışmalarla ilgili bilgi verirken ilk günden beri Taha Duymaz'ın enkaz altında çıkarılmasıyla ilgili seferber olan Dilan Polat da paylaştığı video ile aldığı son bilgiyi paylaştı.