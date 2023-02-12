12 Şubat 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Dilan Polat Taha Duymaz'la ile ilgili son bilgiyi paylaştı | Video İzle
Kısıtlı malzemelerle yaptığı yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz 10 ili vuran deprem felaketinde enkaz altında kaldı. Kardeşleriyle birlikte enkaz altında olan Duymaz'dan gelecek güzel bir haber beklenirken ablasından yeni açıklama geldi. Enkazın önünden paylaşım yapan Semiha Duymaz çalışmalarla ilgili bilgi verirken ilk günden beri Taha Duymaz'ın enkaz altında çıkarılmasıyla ilgili seferber olan Dilan Polat da paylaştığı video ile aldığı son bilgiyi paylaştı.