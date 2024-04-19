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Dilan Polat - Engin Polat çiftine tahliye! 2 ayrı suçtan daha tutuklu bulunan sanıklar cezaevinden çıkamayacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.04.2024 13:59
Dilan-Engin Polat çiftine vergi kaçaklığı suçundan tahliye kararı verildi. Ancak iki ayrı suçtan daha tutuklu bulunan sanıklar cezaevinden çıkamayacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.
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