Dilan Polat - Engin Polat çiftine tahliye! 2 ayrı suçtan daha tutuklu bulunan sanıklar cezaevinden çıkamayacak

Dilan-Engin Polat çiftine vergi kaçaklığı suçundan tahliye kararı verildi. Ancak iki ayrı suçtan daha tutuklu bulunan sanıklar cezaevinden çıkamayacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.

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