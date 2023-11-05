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Dilan Polat ağlayarak cezaevine girdi

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Giriş: 05.11.2023 16:25
Dilan Polat ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12'si tutuklandı. Tutuklananlar güvenlik önlemleri altında Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi.Dilan Polat'ın cezaevine girdiği sırada ağladığı görüldü.
Dilan Polat ağlayarak cezaevine girdi
Dilan Polat ağlayarak cezaevine girdi
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