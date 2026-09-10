Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde 15 yıl sonra tarihi adım: El yazısı notları ilk kez ortaya çıktı
Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin 15 yıl sonra yeniden açılan soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi. 7'si sağlık çalışanı, 2'si gazeteci 9 kişi gözaltına alınırken, ilk operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kozinoğlu'nun 10 Mart 2011'de ifadeye geldiği gün çekilen, “Hayalet” kod adlı MİT görevlisinin ilk ve son görüntüleri de yeniden gündeme geldi. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, soruşturmadaki çarpıcı gelişmeleri aktardı.