17 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Dikenleri var! Dışı zehir içi lezzet deposu

Dikenleri var! Dışı zehir içi lezzet deposu

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.12.2020 17:46
Son dakika haberi... Sinop'ta korkutucu görüntüsüyle dikkat çeken halk arasında 'çarpan' olarak bilinen balığın dışı zehirli dikenlerle doluyken içi lezzet deposu. İnsanların ellemeye bile korktuğu balığın fiyatı bakın ne kadar?

Son dakika haberi... Sinop'ta korkutucu görüntüsüyle dikkat çeken halk arasında 'çarpan' olarak bilinen balığın dışı zehirli dikenlerle doluyken içi lezzet deposu. İnsanların ellemeye bile korktuğu balığın fiyatı bakın ne kadar?

Zehirli dikenleri var! İçi lezzet deposu! Korkutucu görüntüsüyle dikkat çeken balığın fiyatı bakın ne kadar? ZEHİRLİ DİKENLERİ VAR! İÇİ LEZZET DEPOSU! KORKUTUCU GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKEN BALIĞIN FİYATI BAKIN NE KADAR?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dışı zehir içi lezzet deposu
Dışı zehir içi lezzet deposu
Ahırdan kaçan inek sahibine zor anlar yaşattı
Ahırdan kaçan inek sahibine zor anlar yaşattı
Esnaf kapkaççıyı böyle yakaladı
Esnaf kapkaççıyı böyle yakaladı
Yıllardır baş ağrısı çekiyordu! Beyninden...
Yıllardır baş ağrısı çekiyordu! Beyninden...
Kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Fide üretim tesisinde yangın
Fide üretim tesisinde yangın
Anında sokağa fırladılar! Gördükleri inanılmazdı
Anında sokağa fırladılar! Gördükleri inanılmazdı
Acil serviste dehşet! Tıkla izle
Acil serviste dehşet! Tıkla izle
Ortalık savaş alanı! İzlemesi bile korkunç
Ortalık savaş alanı! İzlemesi bile korkunç
Kayseri şehitleri unutulmadı
Kayseri şehitleri unutulmadı
Nefes kesen anlar
Nefes kesen anlar
Nehre uçan araçta mahsur kaldılar
Nehre uçan araçta mahsur kaldılar
Daha Fazla Video Göster