Dikenleri var! Dışı zehir içi lezzet deposu

Son dakika haberi... Sinop'ta korkutucu görüntüsüyle dikkat çeken halk arasında 'çarpan' olarak bilinen balığın dışı zehirli dikenlerle doluyken içi lezzet deposu. İnsanların ellemeye bile korktuğu balığın fiyatı bakın ne kadar?

Son dakika haberi... Sinop'ta korkutucu görüntüsüyle dikkat çeken halk arasında 'çarpan' olarak bilinen balığın dışı zehirli dikenlerle doluyken içi lezzet deposu. İnsanların ellemeye bile korktuğu balığın fiyatı bakın ne kadar?