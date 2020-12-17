Kentte balıkçılık yapan İbrahim Coşkunarslan, iskorpitin zehirli dikenleri bulunduğunu, temizlenmesinin zor ancak etinin çok lezzetli olduğunu söyledi. İskorpit balığını temizlerken önce sırtında ve karnında bulunan zehirli dikenlerin çıkartıldığını anlatan Coşkunarslan, "Bütün dikenleri zehirlidir. Sırt dikenleri, sağındaki solundaki iğneler zehirlidir. Keserken biraz dikkat etmekte fayda var. İsterseniz bunu şiş yapın, çorba yapın, tavada kızartın, buğulama yapabilirsiniz. Tavada çeşitli sebzelerle hazırlayabilirsiniz. Her şey olur. Neticede bu kılçıksız bir et, bir deniz ürünü" dedi.

İskorpit balığının kilogramı 80 liradan satılıyor.