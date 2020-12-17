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17 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Zehirli dikenleri var! İçi lezzet deposu! Korkutucu görüntüsüyle dikkat çeken balığın fiyatı bakın ne kadar? Zehirli dikenleri var! İçi lezzet deposu! Korkutucu görüntüsüyle dikkat çeken balığın fiyatı bakın ne kadar? Son dakika haberi... Sinop'ta korkutucu görüntüsüyle dikkat çeken halk arasında 'çarpan' olarak bilinen balığın dışı zehirli dikenlerle doluyken içi lezzet deposu. İnsanların ellemeye bile korktuğu balığın fiyatı bakın ne kadar? Giriş Tarihi: 17.12.2020 14:37 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 14:46
Dışında zehirli dikenleri olan ve korkutucu görüntüsüyle dikkat çeken iskorpit balığı, Sinop'ta en çok tercih edilen balıklar arasında yer alıyor.
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Görünüşü ve dikenleri nedeniyle insanların ellemeye dahi koktuğu iskorpit balığı tezgahların vazgeçilmezi haline geldi.
Kentte balıkçılık yapan İbrahim Coşkunarslan, iskorpitin zehirli dikenleri bulunduğunu, temizlenmesinin zor ancak etinin çok lezzetli olduğunu söyledi. İskorpit balığını temizlerken önce sırtında ve karnında bulunan zehirli dikenlerin çıkartıldığını anlatan Coşkunarslan,
"Bütün dikenleri zehirlidir. Sırt dikenleri, sağındaki solundaki iğneler zehirlidir. Keserken biraz dikkat etmekte fayda var. İsterseniz bunu şiş yapın, çorba yapın, tavada kızartın, buğulama yapabilirsiniz. Tavada çeşitli sebzelerle hazırlayabilirsiniz. Her şey olur. Neticede bu kılçıksız bir et, bir deniz ürünü" dedi. İskorpit balığının kilogramı 80 liradan satılıyor.
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