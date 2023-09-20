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Dijital oyunlar bağımlılığa neden oluyor! Önlemek için ne yapılabilir?

A Haber
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Giriş: 20.09.2023 08:29
Son yılların popüler eğlence aracı dijital oyunlar "bağımlılığa" neden olabiliyor. Özellikle 18-25 yaş aralığındaki gençler saatlerini oyun oynamakla geçiriyor. Bu durum da iş, aile ve sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor.
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