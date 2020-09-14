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Didim Belediyesi'ndeki cinsel istismara suç duyurusu! Mağdur kadın ve avukatı A Haber'de

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Giriş: 14.09.2020 11:45
Güncelleme:14.09.2020 11:50
Didim Belediyesi'nde yaşanan cinsel istismar skandalında son dakika gelişmesi yaşandı. Mağdur kadın, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu. İçişleri Bakanlığı incelemeyi tamamladı, dosya savcılıkta. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi canlı yayında aktardı. Mağdur kadının avukatı Murat Sultansu, A Haber'e açıklamalarda bulundu.

Didim Belediyesi'nde yaşanan cinsel istismar skandalında son dakika gelişmesi yaşandı. Mağdur kadın, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu. İçişleri Bakanlığı incelemeyi tamamladı, dosya savcılıkta. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi canlı yayında aktardı. Mağdur kadının avukatı Murat Sultansu, A Haber'e açıklamalarda bulundu.

Didim Belediyesi'nde yaşanan cinsel istismar skandalında flaş bir gelişme yaşandı.

CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın kendisinden iş isteyen kadına tecavüz ettiği iddia edilmiş ve olay Türkiye'yi sarsmıştı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Bakanlık olayla ilgili inceleme başlatırken mağdur kadın da harekete geçti. Dehşeti yaşayan kadın, Didim Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukat Murat Sultansu ile birlikte Didim Adliyesi'ne gelen mağdur kadın Başsavcılığa şikayette bulundu.

AVUKAT A HABER'E KONUŞTU
Şikayet ardından ifadesine başvurulan mağdur kadın yaşadıklarını anlattı. İfadesi zabıt altına alındı. Adliye çıkışında mağdur ile birlikte gazetecilere açıklama yapan Murat Sultansu, mağdurun bugün itibariyle şikayetçi olduğunu, ifade verdiklerini, adli soruşturmanın başlatıldığını kaydetti.

Sultansu, "Şikayetin ayrıntıları itibariyle biz gizli karar istedik ve talebimizi kabul etti. Dosyada şu anda gizli kararı var. Müvekkilimizin ismi soy ismi gizli tutuluyor. İddialar çok vahim. Gereken soruşturma başlatılacak. Müfettişlere de ifade verildi." ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan idari soruşturmanın da devam ettiğini belirten Sultansu, ortada mağdur olmadığını iddia edenlerin olduğunu, mağdurun artık yargıya başvurusunu yaptığını belirtti.

SABAH / Sema ALİM DALGIÇ

Tecavüze uğrayan kadından CHPli Didim Belediye Başkanı Atabay’a suç duyurusu TECAVÜZE UĞRAYAN KADINDAN CHP'Lİ DİDİM BELEDİYE BAŞKANI ATABAY'A SUÇ DUYURUSU
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