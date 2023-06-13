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Dicle Nehri 4 artıma tesis ile korunuyor! Atık su temizlenerek nehre aktarılıyor

A Haber
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Giriş: 13.06.2023 11:03
Diyarbakır'da nehirlerdeki kirliliğin önüne geçmek ekolojik dengeyi korumak amacıyla atık su arıtma tesislerinin sayısı artırılıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz’ın konuğu olan DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi değerlendirdi.
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