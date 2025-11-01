Devrilen motosiklet akaryakıt istasyonunda alev aldı

Bursa'da gece saatleri ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosiklet, başka bir motosiklet ile çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Olayda çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, yolun karşısındaki akaryakıt istasyonuna devrildi. O anları gören çalışanlar alevlere hızla müdahale ederken yangın anları güvenlik kamerasına yansıdı.