Devrilen motosiklet akaryakıt istasyonunda alev aldı

01.11.2025 05:47
Güncelleme:01.11.2025 05:47
Bursa'da gece saatleri ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosiklet, başka bir motosiklet ile çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Olayda çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, yolun karşısındaki akaryakıt istasyonuna devrildi. O anları gören çalışanlar alevlere hızla müdahale ederken yangın anları güvenlik kamerasına yansıdı.
