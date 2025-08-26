26 Ağustos 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Devrilen hafriyat kamyonundan sürücü böyle kurtarıldı
Devrilen hafriyat kamyonundan sürücü böyle kurtarıldı

Devrilen hafriyat kamyonundan sürücü böyle kurtarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.08.2025 18:01
Kaza, Kirazlı Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye g öre, 54 VH 393 plakalı taş yüklü hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yapılan çalışma neticesinde yaralı sürücü, bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa taşındı. Yaralı sürücüyü araçtan kurtarma anları ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Devrilen hafriyat kamyonundan sürücü böyle kurtarıldı
Rus yüzücünün yarış başlamadan önceki görüntüleri
Rus yüzücünün yarış başlamadan önceki görüntüleri
Antalya’da tatilleri kabusa döndü, oteli terk ettiler
Antalya'da tatilleri kabusa döndü, oteli terk ettiler
Asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı
Asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı
Cips paketinden uyuşturucu çıktı: Silahlar ele geçirildi
Cips paketinden uyuşturucu çıktı: Silahlar ele geçirildi
Osmaniye’de tünel içinde feci kaza!
Osmaniye'de tünel içinde feci kaza!
Pompalı silahla ateş açan saldırgan tutuklandı
Pompalı silahla ateş açan saldırgan tutuklandı
Sokak röportajı sırasında havaya ateş açan çocuk yakalandı
Sokak röportajı sırasında havaya ateş açan çocuk yakalandı
Devrilen hafriyat kamyonundan sürücü böyle kurtarıldı
Devrilen hafriyat kamyonundan sürücü böyle kurtarıldı
Cips paketinden çıkanlar hayrete düşürdü
Cips paketinden çıkanlar hayrete düşürdü
İzmir Seferihisar’da orman yangını!
İzmir Seferihisar'da orman yangını!
Halit Yukay’ın cenazesi asansörle çıkarılıyor!
Halit Yukay’ın cenazesi asansörle çıkarılıyor!
Barajlarda doluluk oranı yüzde 42’ye düştü!
Barajlarda doluluk oranı yüzde 42'ye düştü!
Daha Fazla Video Göster