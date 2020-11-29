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Devasa gökdelenler saniyeler içinde yerle bir oldu! 10 saniyelik yıkım Guinness Rekorlar Kitabı'nda

A Haber
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Giriş: 29.11.2020 10:44
Güncelleme:29.11.2020 12:32
Abu Dabi'de tam 165'er metrelik 4 gökdelen kontrollü şekilde yıkıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen yıkım 10 saniye sürdü. Yıkım rekoru Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Abu Dabi'de tam 165'er metrelik 4 gökdelen kontrollü şekilde yıkıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen yıkım 10 saniye sürdü. Yıkım rekoru Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Devasa gökdelenler saniyeler içinde yerle bir oldu! 10 saniyelik yıkım Guinness Rekorlar Kitabında DEVASA GÖKDELENLER SANİYELER İÇİNDE YERLE BİR OLDU! 10 SANİYELİK YIKIM GUİNNESS REKORLAR KİTABI'NDA

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