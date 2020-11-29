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Devasa gökdelenler saniyeler içinde yerle bir oldu! 10 saniyelik yıkım Guinness Rekorlar Kitabı'nda
Abu Dabi'de tam 165'er metrelik 4 gökdelen kontrollü şekilde yıkıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen yıkım 10 saniye sürdü. Yıkım rekoru Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Abu Dabi'de tam 165'er metrelik 4 gökdelen kontrollü şekilde yıkıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen yıkım 10 saniye sürdü. Yıkım rekoru Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.