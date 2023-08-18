Dev sitede aidat isyanı: Kiradan çok aidat ödüyoruz

Site aidatları son dönemin en çok tartışılan konularından biri. Nedeni kira oranlarına yakalaşan bedeller. Hükümet bununla ilgili bir çalışma yapıyor. Düzenlemeyle birlikte site yönetimleri devlet tarafından denetlenecek ve isteyen istediği gibi zam yapamayacak. Çünkü bu sorun her geçen gün daha da büyüyor. Son örnek İstanbul Küçükçekmece'den. Bir sitenin sakinleri fahiş aidat zamları yüzünden isyan noktasına geldi.

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