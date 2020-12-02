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Dev piton çalıların arasından fırlayıp aniden saldırdı! Kağıt havluyla böyle alt etti

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Giriş: 02.12.2020 09:58
Güncelleme:02.12.2020 10:17
Avustralya'dan gelen görüntüler görenleri hayrete düşürdü. Bahçede dolaşan bir köpek çalıların arasından aniden fırlayan dev pitonun saldırısına uğradı. Köpeğin sesini duyarak bahçeye çıkan kadın elindeki kağıt havluyla dev pitonu böyle alt etti.

Avustralya'dan gelen görüntüler görenleri hayrete düşürdü. Bahçede dolaşan bir köpek çalıların arasından aniden fırlayan dev pitonun saldırısına uğradı. Köpeğin sesini duyarak bahçeye çıkan kadın elindeki kağıt havluyla dev pitonu böyle alt etti.

Dev piton çalıların arasından fırlayıp aniden saldırdı! Kağıt havluyla böyle alt etti DEV PİTON ÇALILARIN ARASINDAN FIRLAYIP ANİDEN SALDIRDI! KAĞIT HAVLUYLA BÖYLE ALT ETTİ

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