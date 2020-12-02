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Haberler Galeri Dev piton çalıların arasından fırlayıp aniden saldırdı! Kağıt havluyla böyle alt etti

Dev piton çalıların arasından fırlayıp aniden saldırdı! Kağıt havluyla böyle alt etti

Avustralya'dan gelen görüntüler görenleri hayrete düşürdü. Bahçede dolaşan bir köpek çalıların arasından aniden fırlayan dev pitonun saldırısına uğradı. Köpeğin sesini duyarak bahçeye çıkan kadın elindeki kağıt havluyla dev pitonu böyle alt etti.

A Haber
Giriş Tarihi: 02.12.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 10:18
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Dev piton çalıların arasından fırlayıp aniden saldırdı! Kağıt havluyla böyle alt etti

Görüntüler Avustralya'dan bahçede dolaşan bir köpek dev pitonun saldırısına uğradı.

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Dev piton çalıların arasından fırlayıp aniden saldırdı! Kağıt havluyla böyle alt etti

Piton çalılardan fırlayarak dokuz haftalık yavru köpeğin vücudunu sardı.

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Dev piton çalıların arasından fırlayıp aniden saldırdı! Kağıt havluyla böyle alt etti

Köpeğin sesini duyarak bahçeye çıkan kadın elindeki kağıt rulosuyla yılana vurdu.

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Dev piton çalıların arasından fırlayıp aniden saldırdı! Kağıt havluyla böyle alt etti

Yılanın köpeği bırakmadığını gören kadın, çıplak elleriyle yılanı kavrayarak köpeği bırakmasını sağladı.

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Dev piton çalıların arasından fırlayıp aniden saldırdı! Kağıt havluyla böyle alt etti

Sol kulağından yaralanan köpeğin iyi olduğu belirtildi.