Dev piton çalıların arasından fırlayıp aniden saldırdı! Kağıt havluyla böyle alt etti

Avustralya'dan gelen görüntüler görenleri hayrete düşürdü. Bahçede dolaşan bir köpek çalıların arasından aniden fırlayan dev pitonun saldırısına uğradı. Köpeğin sesini duyarak bahçeye çıkan kadın elindeki kağıt havluyla dev pitonu böyle alt etti.