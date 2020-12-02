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02 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Dev piton çalıların arasından fırlayıp aniden saldırdı! Kağıt havluyla böyle alt etti Dev piton çalıların arasından fırlayıp aniden saldırdı! Kağıt havluyla böyle alt etti Avustralya'dan gelen görüntüler görenleri hayrete düşürdü. Bahçede dolaşan bir köpek çalıların arasından aniden fırlayan dev pitonun saldırısına uğradı. Köpeğin sesini duyarak bahçeye çıkan kadın elindeki kağıt havluyla dev pitonu böyle alt etti. Giriş Tarihi: 02.12.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 10:18
Görüntüler Avustralya'dan bahçede dolaşan bir köpek dev pitonun saldırısına uğradı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Piton çalılardan fırlayarak dokuz haftalık yavru köpeğin vücudunu sardı.
Köpeğin sesini duyarak bahçeye çıkan kadın elindeki kağıt rulosuyla yılana vurdu.
Yılanın köpeği bırakmadığını gören kadın, çıplak elleriyle yılanı kavrayarak köpeği bırakmasını sağladı.
Sol kulağından yaralanan köpeğin iyi olduğu belirtildi.