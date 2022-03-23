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Destan dizisindeki Çinli Gelin Mei Jin Türk mü? Destan dizisindeki Çinli Gelin Mei Jin nereli?

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Giriş: 23.03.2022 09:14
Destan her hafta izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken dizinin oyuncuları da tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu sezonun en çok konuşulan yapımlarından olan dizide Çin İmparatoru'nun kızı ve Temur'un karısı Mei Jin'i canlandıran Kılıç, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Çekik gözleriyle gerçek bir Çinliye benzeyen Kılıç'ın aslen nereli olduğu merak konusu oldu. Çekik gözleriyle gerçek bir Çinliye benzeyen Kılıç'ın aslen nereli olduğu merak konusu oldu. Ünlü oyuncu meğer İstanbulluymuş.
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Destan dizisindeki Çinli Gelin Mei Jin Türk mü? Destan dizisindeki Çinli Gelin Mei Jin nereli?
Destan dizisindeki Çinli Gelin Mei Jin Türk mü? Destan dizisindeki Çinli Gelin Mei Jin nereli?
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