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Depremzedelere çelikten prefabrik ev

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Giriş: 17.04.2023 10:14
Deprem bölgesinde kalıcı konutların inşası devam ediyor. Bir yandan da yeni konteyner kentler yapılıyor. Adıyamanlı depremzedeler için, çelik konteynerlardan oluşan kent afetzedelerin hizmetine sunuldu. Şükran Uslu ve Barış İbiş, sahiplerine teslim edilen o konteynerlara konuk oldu.
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