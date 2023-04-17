Depremzedelere çelikten prefabrik ev

Deprem bölgesinde kalıcı konutların inşası devam ediyor. Bir yandan da yeni konteyner kentler yapılıyor. Adıyamanlı depremzedeler için, çelik konteynerlardan oluşan kent afetzedelerin hizmetine sunuldu. Şükran Uslu ve Barış İbiş, sahiplerine teslim edilen o konteynerlara konuk oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN