03 Eylül 2024, Salı
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Depremzede çiftin aşk baklavası
Hatay'da yaşayan Mehmet ile Ayşegül Kısa çifti, evlerinin bir odasını baklava imalathanesine çevirerek aşk ile yaptıkları baklavalarla kazanç elde ediyorlar. Depremin ardından imalathaneye çevirdikleri evinin odasında baklava yapmayı öğrenen Ayşegül Kısa, kısa sürede öğrendiği meslekte adeta el lezzetiyle eşiyle yarışır hale geldi.