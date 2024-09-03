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Depremzede çiftin aşk baklavası

Depremzede çiftin aşk baklavası

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.09.2024 09:54
Hatay'da yaşayan Mehmet ile Ayşegül Kısa çifti, evlerinin bir odasını baklava imalathanesine çevirerek aşk ile yaptıkları baklavalarla kazanç elde ediyorlar. Depremin ardından imalathaneye çevirdikleri evinin odasında baklava yapmayı öğrenen Ayşegül Kısa, kısa sürede öğrendiği meslekte adeta el lezzetiyle eşiyle yarışır hale geldi.
Depremzede çiftin aşk baklavası
Depremzede çiftin aşk baklavası
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