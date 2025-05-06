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Depremler doğudan batıya deprem göçünün göstergesi

Depremler doğudan batıya deprem göçünün göstergesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 06.05.2025 11:53
Marmara Denizi’nde, İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan artçılar ile Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi açıklarındaki 3.7 büyüklüğündeki artçı şokla ilgili değerlendirmede bulunan Jeoloji Mühendisi Dr. Mehmet Salih Bayraktutan, batıya doğru bir enerji göçünün yaşandığını söyledi. Van Gölü'nden başlayıp Yunanistan’ın Selanik kentine kadar Kuzey Anadolu Fayı’nı takip ettiğini ifade eden Bayraktutan, Türkiye Yunanistan Doğal Gaz Boru Hattı'nın geçtiği noktaları uzaktan kumandalı sualtı aracı ROV ile incelediğini bildirdi. 2007 yılındaki çalışması sonrası bölgenin geoteknik raporunu hazırladığını söyleyen Bayraktutan, elde ettiği verilerle bölgedeki sismik hareketliliği çok iyi takip ettiğini söyledi.
Depremler doğudan batıya deprem göçünün göstergesi
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