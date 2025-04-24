Depremi unuttular kavgaya tutuştular

İstanbul'da Silivri açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem 13 saniye sürdü. İstanbul dışında Yalova, Bursa, Tekirdağ ve Balıkesir'de de hissedilen deprem sonrası bazı vatandaşlar parklarda çadır kurdu. Bazıları ise spor salonu, yurt ve camilerde geceyi geçirdi. Başakşehir'de Şahintepe kapalı spor parkındaki futbol sahasında geceyi geçiren aileler arasında tartışma çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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