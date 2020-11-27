Depreme aşı denemesi sırasında yakalandılar!

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Aşı Ünitesinde bulunanlar koronavirüs aşı denemeleri sırasında depreme yakalandılar. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Malatya'da korkutan deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Uluköy mahallesinde 4.7 şiddedinde sarsıntı hissedildi.

Saat 11.27'de meydana gelen deprem yerin 5 kilometre altında gerçekleşti.

AFAD ise 4.7 olarak duyurduğu depremin merkez üssünü Malatya'nın Pütürge ilçesi olarak açıkladı.

MALATYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş da depreme ilişkin "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz haber almadık" açıklamasını yaptı.

Öte yandan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Aşı Ünitesinde bulunanlar koronavirüs aşı denemeleri sırasında depreme yakalandılar. O anlar kameraya anbean yansıdı.