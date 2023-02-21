Depremden etkilenen çocuklar kurulan oyun alanlarında eğleniyor

Depremden etkilenen çocukların travmalarını atlatmaları için gönüllüler ve askerler ellerinden geleni yapıyor. Çocuklar kurulan oyun alanlarında uzman kontrolünde çeşitli etkinliklerle keyifli zaman geçiriyor.

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