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Depremden etkilenen çocuklar kurulan oyun alanlarında eğleniyor

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Giriş: 21.02.2023 13:14
Depremden etkilenen çocukların travmalarını atlatmaları için gönüllüler ve askerler ellerinden geleni yapıyor. Çocuklar kurulan oyun alanlarında uzman kontrolünde çeşitli etkinliklerle keyifli zaman geçiriyor.
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