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Depremde öldüğü sanılınca… İlaç almaya gitti öldüğünü öğrendi

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Giriş: 15.03.2023 08:39
Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay'da yakalanan Yusuf Ökten, depremden sağ kurtuldu. Ökten ailesinden de kimse hayatını kaybetmedi. Ancak buna rağmen, Yusuf Ökten resmi kayıtlara depremin yaşandığı gün 'ölü' olarak geçti. Ökten, şimdi depremde ölmediğini kanıtlamaya çalışıyor.
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