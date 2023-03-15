15 Mart 2023, Çarşamba
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Depremde öldüğü sanılınca… İlaç almaya gitti öldüğünü öğrendi
Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay'da yakalanan Yusuf Ökten, depremden sağ kurtuldu. Ökten ailesinden de kimse hayatını kaybetmedi. Ancak buna rağmen, Yusuf Ökten resmi kayıtlara depremin yaşandığı gün 'ölü' olarak geçti. Ökten, şimdi depremde ölmediğini kanıtlamaya çalışıyor.