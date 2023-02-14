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Depremde dehşetin hemen sonrasındaki panik anlarını böyle görüntüledi

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Giriş: 14.02.2023 13:39
Kahramanmaraş depremlerini Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki evinde yakalanan Barış Yılmaz depremin hemen ardından yaşanan paniği görüntüledi. Yılmaz, dehşet anını anlatan Barış Yılmaz, balkondan atlamak isteyen babasını son anda engellediğini söyledi.
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