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Deprem sonrası tedirgin eden yarıklar! Yarıklar deprem habercisi mi?

A Haber
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Giriş: 22.06.2023 15:39
Son dakika haberleri… Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde depremden sonra oluşan yarıkların sayısı artıyor. O noktadan gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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