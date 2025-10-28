Deprem sonrası şu an neler yaşanıyor?

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremle ilgili A Haber’e konuşan Balıkesir İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Gürkan Özcan, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Özcan, “Depremde 3 bina ve 1 dükkan yıkıldı, 25 hasar ihbarı alındı. Ancak sevindirici olan, can kaybının yaşanmamış olması. Artçı sarsıntılar sürüyor, vatandaşların hasarlı binalara girmemesi gerekiyor” uyarısında bulundu.

